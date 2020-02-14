特斯拉發行新股緩解資金壓力 股價上看1,000美元 09:102020/02/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資機構Wedbush認為電動車大廠特斯拉（Tesla）發行20億美元普通股是明智之舉，有助緩解資金壓力，並預期在最樂觀的情況下，特斯拉股價可望達1,000美元。 Wedbush分析師伊弗斯（Daniel Ives）指出，特斯拉發行新股是「明智、策略性的舉動」，消除現金短缺憂慮。 伊弗斯給予特斯拉的基礎目標價為710美元，但他亦預期，最樂觀的情況下，股價可望達1,000美元。13日美股開盤，特斯拉股價先蹲後跳，在午盤重新站上800美元。 (工商 ) #特斯拉 #緩解 #資金壓力 #股價 #Wedbush 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉上海廠復工 概念股大漲 04:102020/02/11 全球財經 特斯拉大陸門市傳17日起陸續復工營業 17:572020/02/11 財經 《美股掃瞄》疫情憂慮緩解，標普500、那指再創新高 08:352020/02/12 財經 《港股》疫情擔憂緩解，恆指收漲0.83％ 16:482020/02/12 財經 特斯拉在美國 自行製造電池 17:542020/02/12 財經 特斯拉釋利多 陸概念股笑開懷 04:092020/02/13 焦點新聞 《國際產業》動力轉向有瑕疵，特斯拉在北美召回1.5萬輛Model X 10:002020/02/13 財經 《美股掃瞄》美股消息面：對新冠肺炎疫情的擔憂緩解，油價上揚 10:512020/02/13 財經 特斯拉成下個比特幣？股神老戰友自曝絕不碰它 13:122020/02/13 財經 特斯拉北美召回1.5萬輛車 13:232020/02/13 財經 財經熱門新聞 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 1分鐘讀財經》跟著外資賺！16檔跌深股趁機撿寶 - 財經 4大天王讓美國再偉大 老謝：完成川普競選大夢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。