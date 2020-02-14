投資機構Wedbush認為電動車大廠特斯拉（Tesla）發行20億美元普通股是明智之舉，有助緩解資金壓力，並預期在最樂觀的情況下，特斯拉股價可望達1,000美元。

Wedbush分析師伊弗斯（Daniel Ives）指出，特斯拉發行新股是「明智、策略性的舉動」，消除現金短缺憂慮。

伊弗斯給予特斯拉的基礎目標價為710美元，但他亦預期，最樂觀的情況下，股價可望達1,000美元。13日美股開盤，特斯拉股價先蹲後跳，在午盤重新站上800美元。

(工商 )