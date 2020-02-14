華新醫材集團旗下口罩工廠，12日派員將工廠加裝三條口罩生產線的擴廠文件，緊急遞交彰化縣政府核批，彰化縣經濟暨綠能發展處14日表示，依縣長王惠美指示，防疫如同作戰，13日以最快的速度，核發擴廠的工廠登記，粗估三條口罩生產線每日最大產量共達30萬片，以期補足目前市面上口罩不足的缺口。

彰化縣長王惠美，日前巡視彰化縣華新醫材集團的口罩工廠，為不眠不休製作口罩的業者、工作人員及國軍兄弟，加油打氣，並聽取業者心聲，了解工廠目前的生產及人力需求狀況，以協助解決廠商問題。

因新冠肺炎疫情持續升溫，對於口罩及相關防疫物資需求大增，彰化縣生產口罩工廠為因應國內防疫所需口罩，全力配合中央政府徵用政策，自春節期間即緊急趕工生產，國軍也調派軍力前往支援。

對此，王惠美要求縣府相關單位，要用最快的速度，協助發放擴廠生產線的工廠登記，藉以增加業者口罩生產線。

(工商 )