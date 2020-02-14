《基金》國泰網路資安ETF基金，准募 09:092020/02/14 時報資訊 林資傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准國泰投信申報募集開放式指數股票型「國泰網路資安ETF證券投資信託基金」，總面額200億元、由彰銀擔任保管機構。此基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。 證期局指出，「國泰網路資安ETF證券投資信託基金」以追蹤納斯達克ISE全球網路資安指數的績效表現，做為基金投資組合管理目標。此基金投資於標的指數成分股票的總金額，不得低於基金淨值的80％。 (時報資訊) #網路資安 #國泰 #ETF #證期局 #指數 #國泰投信 #基金 #募集 也許您會感興趣 推薦閱讀 元大投信 11度獲AAM最佳ETF管理獎 04:102020/02/10 產業特刊 《盤後解析》台積擺尾，台股守住11550 15:062020/02/10 財經 抱緊ETF前 不可不知的3大盲點 00:022020/02/12 財經 馬來西亞槓反ETF 取經台灣 04:102020/02/12 投資理財 國泰A級公司債 獲AAM最佳新ETF大獎 04:102020/02/12 產業特刊 持續推廣ETF投資 中信投信獲AAM肯定 19:012020/02/12 財經 陸港觀盤－「疫」情下的投資契機 中小型指數反彈最強 04:102020/02/13 全球財經 市場信心增強 美股創歷史新高紀錄 07:172020/02/13 國際 元大中國政策性金融債ETF 將在2／14上櫃掛牌 15:072020/02/13 財經 MSCI調權重 證期局估台股失血86億元 18:152020/02/13 財經 財經熱門新聞 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 鑽石公主號確診激增 老謝：日本恐擔心這件事 - 財經 台商第一手觀察：肺炎疫情引爆陸5大隱憂 - 財經 1分鐘讀財經》跟著外資賺！16檔跌深股趁機撿寶 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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