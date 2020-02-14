金管會證期局表示，核准國泰投信申報募集開放式指數股票型「國泰網路資安ETF證券投資信託基金」，總面額200億元、由彰銀擔任保管機構。此基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

證期局指出，「國泰網路資安ETF證券投資信託基金」以追蹤納斯達克ISE全球網路資安指數的績效表現，做為基金投資組合管理目標。此基金投資於標的指數成分股票的總金額，不得低於基金淨值的80％。

(時報資訊)