塑膠射出廠—台翰精密科技公司(1336)2020年1月合併營收達1.62億元，較上月減少13.21%，雖然新冠肺炎疫情衝擊全球產業供應鏈，台翰因先前積極落實接單生產基地重心往菲律賓、越南兩個廠區集中策略，目前兩廠台、陸幹均早已就位，此次疫情衝擊對整體營運並無重大影響。

受到農曆新年長假使得出貨天數減少的影響，旗下多功能事務機/印表機之機殼等塑膠射出成型相關產品的部分訂單遞延出貨，台翰精密科技公司2020年1月合併營收達1.62億元，較上月減13.21%，較去年同月減少26.51%，隨著遞延訂單出貨完成認列營收，將有助整體營運保持良好成長動能。

大陸新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈，台翰因先前積極落實接單生產基地重心往菲律賓、越南兩個廠區集中的策略，目前兩廠台、陸幹均早已就位，僅有個位數返鄉的陸幹滯留大陸無法返回，所以此次疫情衝擊對整體營運並無重大影響，台翰表示，公司除了持續密切注意疫情狀況及員工健康情形，針對台陸幹也實施4月底前改成於菲律賓在地休假，降低不確定因素的風險。

由於第1季為傳統印表機/事務機的出貨淡季，且目前新冠肺炎疫情影響部分客戶拉貨力道，但觀察東南亞市場現況，因中美貿易戰產生的轉單效益正逐步顯現，為防止相關產業發生斷鏈危機，逐見部分企業產能外移的情形，有機會使得產業供應鏈聚落更加完整，創造台翰與相關供應鏈有利的接單環境，台翰將持續強化模具與塑膠射出之設計至量產的關鍵技術能力，爭取新訂單合作機會，可望既有客戶新機種之模具開發下半年逐步加入產能量產，拉升整體產能稼動率，挹注公司整體營運朝正向成長發展。

(時報資訊)