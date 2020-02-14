蘆竹成衣廠深夜大火 鐵皮工廠化為灰燼 09:222020/02/14 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市蘆竹區1間紡織成衣廠13日深夜發生火警，所幸無人員傷亡。（讀者提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區紡織成衣廠13日深夜大火，現場烈焰沖天。（讀者提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市蘆竹區1間紡織成衣廠13日深夜發生火警，桃園市消防局第三大隊獲報，出動消防人員100名、救護車輛36輛前往救援，所幸無人員受傷受困，消防隊員在14日3時32分撲滅火勢。 據了解，該工廠為1層樓挑高鐵皮結構建築物，現場火勢猛烈，且濃煙高竄，且大量機械、材料、成品燃燒起火，燃燒面積約1500平方公尺，詳細事故原因仍需調查。 (中時 ) #消防 #火警 #桃園 #蘆竹 #成衣工廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 《通信網路》中華電、桃園攜手打造智慧城市，名聲響亮國際 12:332020/02/10 財經 花蓮知名「佳興冰果室」傳火警 店內多人受傷 13:022020/02/10 社會 中華電信、桃園合作 奪下世界第一智慧城市首獎 14:212020/02/10 財經 桃園蘆竹2中年男子疑輕生 陳屍計程車 18:522020/02/10 社會 竹南舊有垃圾掩埋場火警 07:012020/02/11 社會 口罩暖流發酵 台中2消防分隊獲贈600口罩 09:432020/02/11 生活 竹南鎮垃圾掩埋場火警 預計晚間完全撲滅 17:152020/02/11 社會 復興區口罩 衛生所發放 04:102020/02/12 地方新聞 北市松江路民宅火警 火光直竄天際 20:172020/02/12 社會 太平塑膠工廠火警一 男子臉部灼傷 12:392020/02/13 社會 社會熱門新聞 驚悚！ 武漢孩目睹「收屍」驚嚇：車裡還很多屍體 - 社會 拖板車司機喝「阿比」闖禍 撞翻消防車 釀隊員1死4輕重傷 - 社會 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 社會 自陸返台沒車搭男子非台商 心情不好拒絕家人接送 - 社會 拖板車司機喝「阿比」闖禍 撞消防車釀隊員1死4輕重傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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