桃園市蘆竹區紡織成衣廠13日深夜大火，現場烈焰沖天。（讀者提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市蘆竹區1間紡織成衣廠13日深夜發生火警，桃園市消防局第三大隊獲報，出動消防人員100名、救護車輛36輛前往救援，所幸無人員受傷受困，消防隊員在14日3時32分撲滅火勢。

據了解，該工廠為1層樓挑高鐵皮結構建築物，現場火勢猛烈，且濃煙高竄，且大量機械、材料、成品燃燒起火，燃燒面積約1500平方公尺，詳細事故原因仍需調查。

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