網友討論。

新冠肺炎疫情擴及全球，台灣也掀起口罩荒，行政院為此統一徵收口罩，並且祭出「口罩實名制」。不料日前卻傳出新北市三重區光復路某口罩工廠私下賣口罩給當地居民，遭檢調派員稽查，才意外揭露他們是尚未被徵收到的合法口罩廠。

這次搜索在小廠中搜出並查扣91萬片醫療口罩以及14萬餘片一般口罩；檢調解釋，該廠商因為未被政府徵用，販賣口罩並未違法，但是該小廠的出貨量與平時申報量有出入，且過去一片口罩僅賣2到3元，如今業者卻以一片5元銷售，懷疑有囤貨販售、哄抬物價的情形。

這說法讓網友們傻眼了，一片5元不就是政府的公訂價嗎？怎會是哄抬物價呢？直呼「哄抬個頭」、「賣8塊的表示」、「賣8塊的是不是暴利了」、「賣比較便宜的叫哄抬物價？怎不說破壞行情」、「政府可以賣，你沒台灣價值不准賣」；但也有網友提出疑點，表示「為何這口罩小廠可以在一個月內趕製出超過100萬片口罩？是不是真的有謊報或是囤貨的事實？」

(中時電子報)