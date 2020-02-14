美股漲多後震盪，收盤四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.43％～0.08％，台股14日開市，開在11,806.52點，小漲14.74點，隨後翻黑，在平盤附近整理。

美股指標股漲少跌多，特斯拉上漲4.78％表現最佳，AMD、FB、美光維持紅盤，谷歌、亞馬遜、INTEL小幅下跌，台積電ADR則下跌0.5％。

本土大型投顧指出，13日台股追價買盤不繼，加上反彈進入壓力區，以致於開高走低，加權指數由一度上漲80點，到尾盤僅上漲17點，最後以11,791點作收，OTC亦留下非常長上影線，這種走勢，意味接下來盤面震盪恐會更為劇烈。

目前市場面臨最大的問題，在於大陸諸多省份延後開工下，電子供應鏈首季獲利可能會因此下修，特別以手機為首的消費性產品，將面臨出貨極大挑戰，若疫情逐漸可控，電子業缺工斷料的問題，自然會快速改善，但這樣的不確定性，市場還需要反覆觀察與消化。

雖然最大的一波賣壓已告一段落，不過，短期內大盤上檔還是面臨重重套牢反壓，在11,800點頸線之上，仍應避免過度追高。

(工商 )