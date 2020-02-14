一座座各具特色的競賽花燈齊聚於后里森林園區-花燈競賽燈區綻放光芒，紛紛向賞燈民眾們訴說著自己美麗動人的故事；每件作品皆極富巧思及創意，白天繽紛奪目、晚上璀璨耀眼等您來探訪，感受創作單位的用心與巧思！
台中市政府教育局及多所學校特別製作2020台灣燈會在台中-花燈競賽燈區的精采影片，誠摯歡迎全國民眾點閱觀賞(https：／／www.youtube.com／channel／UCGpsf4Om2DN7o64y-FxBCLw)。
台中市烏日區九德國小的老師及家長開心的向大家述說：｢製作花燈不簡單，過程很漫長，但一想到這代表著台中市的驕傲，就一點也不辛苦」；北屯區仁美國小張永雄校長表示，學校這次參賽的花燈名稱為「銀花萬簇迎金鼠」，是想向大眾傳達2020台灣燈會主辦城市-臺中市欣欣向榮的氣象。
台中市政府教育局長楊振昇表示，為了讓遊台中、賞花燈的民眾更有參與感，特別於2020台灣燈會增設【最佳人氣花燈特別獎】，民眾可透過台中市i-Voting網路票選系統( https：／／ivoting.taichung.gov.tw／ )點選自己心中最喜愛的作品，每一帳號每日可投5件花燈作品。
投票日自109年2月9日至2月19日23時59分止，最高票者可獲得臺中市專屬的【最佳人氣花燈特別獎】，再多得5萬元獎金。請大家要把握時間參與票選，這也是給創作者最大的鼓勵與回饋喔!
(中時 )
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