【特優作品介紹】這座以阿拉丁神燈故事為主題的花燈，祝福大家在神燈精靈的擁抱中，能「心想事成」。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

【特優作品介紹】這座「鼠與你的音樂派對」花燈，跳脫出刻板思維，老鼠與貓科的石虎也可以做好朋友，並用音樂派對的方式呈現樂隊演奏中的歡樂氛圍給大家，希望觀眾們能樂在其中。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

【特優作品介紹】這座「鯨愛海洋，有家可龜」的花燈，運用了生活中塑膠製品來創作花燈，期許大家正視環保的問題、共同守護美麗的海洋。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

【特優作品介紹】這座「鳳麟天下護山河」的花燈，以中國古代傳說中之神獸「麒麟」與「鳳凰」為設計主要架構，有神獸降臨、威震四方、守護大地之寓意，大氣磅礡，將現代燈藝技法完美呈現。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

【特優作品介紹】這件「新興SUPER (鼠一鼠二)」花燈，臺中市北屯區新興國小用感動來辦學，以品德來開創孩子的未來，期待新興好兒童，各個鼠一鼠二。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

一座座各具特色的競賽花燈齊聚於后里森林園區-花燈競賽燈區綻放光芒，紛紛向賞燈民眾們訴說著自己美麗動人的故事；每件作品皆極富巧思及創意，白天繽紛奪目、晚上璀璨耀眼等您來探訪，感受創作單位的用心與巧思！

台中市政府教育局及多所學校特別製作2020台灣燈會在台中-花燈競賽燈區的精采影片，誠摯歡迎全國民眾點閱觀賞(https：／／www.youtube.com／channel／UCGpsf4Om2DN7o64y-FxBCLw)。

台中市烏日區九德國小的老師及家長開心的向大家述說：｢製作花燈不簡單，過程很漫長，但一想到這代表著台中市的驕傲，就一點也不辛苦」；北屯區仁美國小張永雄校長表示，學校這次參賽的花燈名稱為「銀花萬簇迎金鼠」，是想向大眾傳達2020台灣燈會主辦城市-臺中市欣欣向榮的氣象。

台中市政府教育局長楊振昇表示，為了讓遊台中、賞花燈的民眾更有參與感，特別於2020台灣燈會增設【最佳人氣花燈特別獎】，民眾可透過台中市i-Voting網路票選系統( https：／／ivoting.taichung.gov.tw／ )點選自己心中最喜愛的作品，每一帳號每日可投5件花燈作品。

投票日自109年2月9日至2月19日23時59分止，最高票者可獲得臺中市專屬的【最佳人氣花燈特別獎】，再多得5萬元獎金。請大家要把握時間參與票選，這也是給創作者最大的鼓勵與回饋喔!

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