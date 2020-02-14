法務部檢察官人事審議委員會14日早上開會討論檢察首長推薦人選，但會中票選檢審委員林達針對喧騰一時的前法務部長邱太三向前桃園地檢署檢察長彭坤業司法關說疑案，提案依《法官法》對彭坤業予以行政監督處分。

前法務部長邱太三被控去年3月向前桃園地檢署檢察長彭坤業，關說桃園名醫逃漏稅案，彭坤 業被調職高檢署主任檢察官，監察院去年立案調查。監察院2月11日召開第2次彈劾案審查會，結果監委投票否決，邱、彭2人彈劾案不成立，但對法務部提出糾正案。彭坤業回應，監察院調查終於還他公道、還他清白。

法務部14日早上召開檢審會，討論10名遴選檢察首長推薦名單，票選檢審委員推薦的10人名單，為高檢署檢察官洪培根，法務部檢察司司長王俊力，保護司副司長林(吉吉吉)慧，台中高分檢檢察官陳松吉，高檢署檢察官李嘉明、李海龍，台中高分檢檢察官謝名冠，高檢署檢察官張云綺，高檢署檢察官張春暉、張介欽。

不過，會中票選委員林達另提案，建請檢審會對高檢署主任檢察官彭坤業在桃園地檢署檢察長任內接受陳情處理違失事件，毀壞檢察獨立，嚴重違反《檢察官倫理規範》第4條及《法官法》第18條規定，速依《法官法》第89條、第95條之規定予以行政監督處分，以維護檢察官官箴，樹立檢察長準則。

(中時 )