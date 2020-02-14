黃豪平分享被軟禁經過。（圖／翻攝自黃豪平臉書）

黃豪平過去參加《大學生了沒》，近年曾在《綜藝玩很大》擔任關主，今(14日)他發文求救，原來是他到英國旅遊，突然遭飯店以「過去十四天從台灣來的人都要自我隔離」為由軟禁，但對方態度與語氣都十分不尊重，幸好後來找到一名香港民宿老闆娘現身救援，才讓黃豪平脫困。

黃豪平5小時前在臉書發文求救，說自己沒有任何新冠肺炎症狀，但在英國入住飯店後，莫名被飯店軟禁，要求他自我隔離「不能出門也不能退租」，稍後他報告最新進度，說自己本月3日就到了英國，連住多天沒遇到特殊狀況，當地人知道疫情，但沒特別對亞洲人有「特殊待遇」，直到入住目前這家飯店才令他傻眼。

黃豪平說，Check in就接到飯店電話，問他旅遊史，當時他便覺得很奇怪，離開房間後就突然被要求立刻回飯店，「因為他們說過去十四天從台灣來的人都要自我隔離」，進房後飯店立刻告知他們不可以再出門，需等當地國民保健署來電釋疑。

幸好後來聯絡到一位香港民宿老闆娘來解救，飯店老闆隨後臭著臉跟黃豪平拿回鑰匙，放他們離開，該名香港老闆娘說：「他們不讓你離開啊，是我來帶，不然你差點要被關在這邊十四天。」黃豪平問不能報警嗎？老闆娘又坦言當地「沒有什麼警察體系」。

最後黃豪平說，這件事純屬意外，但分享出來是希望外出的台灣人都能有個警惕，網友回應：「在國外真的平安就好！祝你接下來的旅程一切順利！」、「做出隔離的決定沒有錯，他們會怕疫情擴散，你也沒有錯，我們的確不是嚴重疫區，總之雙方處理好就好了」、「大家小心是好事，造成不便也是必然，只能是盡量衡量不必要的外出」、「真的不行早點回來吧 」。

(中時電子報)