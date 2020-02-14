新冠肺炎疫情持續擴大，除中國大陸外，日本和新加坡2國受創最深，新加坡確診已50例，日本昨一口氣新增4起境內確診，並出現一死亡案例。對此，醫學中心兒童急診科主任謝宗學認為，有兩個國家都有社區感染，開始出現死亡案例，最近不宜到日本、新加坡旅遊。

謝宗學今(14)日在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」上發文，新加坡政府才預告可能出現新冠肺炎的犧牲者，隔天日本國民因為新冠肺炎身亡。

謝宗學指出，「家住神奈川縣的80多歲女性13日因感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡，這是日本首起新冠肺炎死亡案例，這名女性生前沒有出國紀錄。

東京都一名70多歲男性計程車司機昨確診感染武漢肺炎，他曾在東京羽田機場載過中國觀光客，是東京都第4例新冠肺炎確診患者。

和歌山縣一名50多歲日本男性醫師，昨確認感染新冠肺炎。和歌山縣政府表示，這名醫師在出現症狀前的14天內，都沒有去過中國，這是和歌山縣首起武漢肺炎確診病例。

千葉縣政府表示，家住千葉縣的20多歲男性昨確診新冠肺炎，他在發病前2周內沒有海外旅遊史，也沒有跟肺炎患者有明確接觸史。」

謝宗學昨也貼文說，新加坡新增3起病例，全是沒有去過中國的新加坡籍國民，目前感染人數累計50人。他認為，新加坡又新增無旅遊史新冠肺炎感染者，開始做最壞的準備，甚至預告少數病患可能死亡。

(中時電子報)