因雲端運算技術興起帶旺數據中心晶片業務，輝達（Nvidia）上季營收重拾增長，表現意外強勁，且本季展望亦超出市場預期，受此激勵，周四盤後股價一度大漲逾6%，目前漲5.51%，報285.69美元。

輝達去年第四季總營收年增約41%，為31.1億美元，優於分析師預測均值29.7億美元，並為4個季度以來首度成長。淨利為9.5億美元，相當於每股盈餘1.53美元，較前一年同期的5.67億美元與92美分成長。經調整後每股盈餘為1.89美元，優於分析師預測均值1.67美元。

第四季遊戲晶片部門營收年增56%，為14.9億美元，惟不如分析師預估的15.2億美元。數據中心晶片營收年增43%，為9.68億美元，創下新高，並遠超出華爾街預測均值8.26億美元。執行長黃仁勳表示，主要的成長動力是人工智慧（AI）。

輝達預期今年第一季營收介於29.4億～30.6億美元，優於分析師預測均值為28.5億美元。該公司表示，受新冠肺炎疫情影響，首季營收展望較最初的估算調降1億美元。

財務長Colette Kress表示，現在預測新冠肺炎疫情的影響仍為時過早，將營收展望下修1億美元是基於遊戲與數據中心兩大事業可能面臨的供應與需求問題。他表示，中國市場約占3成的遊戲晶片營收，肺炎疫情可能使該事業營收與前一季相比出現低2位數的衰退，數據中心晶片事業來自於中國的營收往往每季各有差異，較難去判定影響程度。

(時報資訊)