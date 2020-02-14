美國聯準會原不熱衷發行央行數位貨幣的態度轉變為積極面對!由前行政院長陳沖主持的新世代金融基金會一直以來關注數位貨幣發展，陳沖表示，聯準會主席鮑爾2月12日在美國眾議院金融服務委員會的聽證會上表示，聯準會與其他大多數的央行一樣，正展開與數位貨幣的多項專案研究，包括發行CBDC政策、設計及考量等是否有助於保持美元地位的強勢，雖仍有許多問題需要評估及解決，但會努力解決這些問題。這意味著央行自行發行數位貨幣，是科技進步的必然，但對現有金融體系，自然也有無比的衝擊，這全新金融風貌的規劃、設計及因應，都是中央銀行須面對的課題。

陳沖在農曆年後第二次呼籲台灣央行應積極面對自行發行數位貨幣的趨勢。新世代金融基金會表示，在中國人民銀行近五年的努力下，可能有望成為全球率先推出數位貨幣的央行，而銀行間的清算，以及小額支付可能最先成為CBDC的目標。根據英國《金融時報》的報導，來自美國數位商務委員會(US Chamber of Digital Commerce)的一項調查研究，中國人行已申請了84項與其數位貨幣DCEP有關的專利，以獲取制定遊戲規則，形塑數位貨幣的話語權，讓人民幣在國際貨幣體系中扮演重要角色的戰略意義。據報導，這些專利主要牽涉設計協定以控制數位人民幣的發行和供給，以及銀行間結算以及與中國現有銀行基礎設施整合的框架，部份專利則顯示了DCEP可能包含通貨膨脹控制機制的計劃等。其他專利申請則指向創建一個中間層實體(middle-layer platform)，該實體將允許客戶存放法定貨幣並提存數位貨幣。類似的專利還提到DCEP將發行電子錢包或晶片卡等機制。

新世代金融基金會表示，西方媒體昨天有二則報導，引發全世界的關注。其一是美國聯準會主席鮑爾一改以往立場，在美國眾議院的聽證會表示，美國正在研究中央銀行數位貨幣發行(CBDC)的可行性，其二是英國金融時報報導中國人民銀行已申請了84項與其數位貨幣DCEP有關的專利，引起美國數位商務委員會的注意。

該基金會在日前就已經指出，隨著臉書在2019年6月計劃發行Libra，此種不同於比特幣的穩定幣，雖遭各國央行監理機構的監管要求，致Libra進退維谷，但是已促使各國央行做好準備來回應這個新興趨勢，對法定數位貨幣不再顧慮於其隱憂而排斥，反而更加積極研究其可行性及優點，以克服其所憂慮的潛在問題。歐洲中央銀行等六家歐洲、日本、加拿大的中央銀行，也將於四月中旬，首次召開會議研究CBDC(央行數位貨幣)發行之協調及影響，消息傳出，各界無不拭目以待。

歐洲中央銀行等六家歐洲、日本、加拿大的中央銀行，即將於四月中旬，首次召開研究CBDC(央行數位貨幣)發行之會議。本基金會認為央行自行發行數位貨幣，是科技進步的必然，但對現有金融體系，自然也有無比的衝擊，這全新金融風貌的規劃、設計及因應，都是中央銀行須面對的課題。

(時報資訊)