旭東(4537)1月營收0.79億元，年減77.27％，主要因農曆年工作天數減少、行業特性營收認列時點以及新冠肺炎造成大陸延後開工，設備無法出貨所致。

面板設備中，AOI（自動光學檢查）為旭東強項，為達到製程良率提升的目的，AOI須做到即時瑕疵自動分類、自動線寬量測、瑕疵資料庫自動統計比對的功能，最後再將玻璃卸載。比對速度及檢出處理速度將影響生產成本，旭東持續提升解析度及資料處理速度，協助客戶降低生產成本。

這次受肺炎影響，大陸仍有許多地方尚未復工，導致旭東設備無法出貨，而公司位於昆山的工廠則近日已被核准開始復工，後續可望陸續恢復出貨。雖然這次疫情造成面板廠與部分零組件供應鏈缺工與斷鏈，但長期看來，2020～2021年面板的全球產能成長率約有7～8％，預估到2024年陸廠G7以上次世代產能全球市佔率更有機會攀升至68％，全球OLED產值也將從2018年的240億美元成長至2026年的560億美元，未來整體市場需求仍在，疫情影響應為短暫現象。

(時報資訊)