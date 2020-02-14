以《海波浪》一曲聞名演藝圈的大哥藝人郭桂彬的兒子，昨天下午與友人在台北市吳興街因停車糾紛與民眾產生口角，竟攜帶一把改造手槍助陣，雖然郭男並未當場亮槍，但插在腰際的手槍在雙方拉扯推擠時卻掉下，警方獲報到場後迅速壓制，將現場滋事份子帶回偵訊，同時還搜出毒品違禁品。郭桂彬獲悉後相當氣憤，立刻在臉書上貼出「養子不教父之過」的感嘆文。

大哥藝人郭桂彬的兒子，昨天下午與友人在台北市吳興街因停車糾紛與民眾產生口角，竟攜帶一把改造手槍助陣遭逮。(戴志揚翻攝)

警方調查，昨天下午一名許姓男子駕駛自小客車載著趙姓男子，前往北市信義區吳興街拜訪郭桂彬的兒子，但是在路旁停車時，擋住一名鄭姓男子之住處，鄭姓男子發現後大聲嗆聲辱，雙方因而大打出手。

郭桂彬的兒子在住處聽聞吵架聲音，外出查看，發現是自己的友人與不知名人士爭吵，就暗藏槍枝到場助勢。但是雙方在鬥毆過程中，插在郭桂彬兒子腰間的手槍，卻不慎掉落在地，讓路旁圍觀民眾嚇得立刻報警。

大哥藝人郭桂彬的兒子，昨天下午與友人在台北市吳興街因停車糾紛與民眾產生口角，竟攜帶一把改造手槍助陣遭逮。(戴志揚翻攝)

警方獲報後，立刻緊急調集警力，迅速派員到場將鬥毆民眾4人全數帶回該所。但當場未發現非法槍枝，且4人都否認有帶槍。所幸員警機敏調閱周遭監視器查看，立即戳破郭男謊言。立刻帶郭男等人起獲改造槍枝1枝、子彈5顆及毒品等證物。

全案警詢後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。警方另將擴大追查槍枝及毒品來源。

(中時電子報)