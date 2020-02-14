美國傳奇超模辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)育有一雙兒女，女兒凱亞葛柏(Kaia Gerber)繼承母親衣缽，年僅18歲已在模特兒圈闖出名堂，升格超模，而外型相當搶眼的她，總被認為是接收了母親給好基因，直到她在社群曝光了57歲老爸的模樣，讓眾人為之驚艷，忙喊「乾爹」。

凱亞葛柏經常在IG更新工作花絮照，在一堆個人美照中，難得出現了一張家人的照片，只見她跟老爸蘭德葛柏(Rande Gerber)慵懶攤在戶外躺椅上，蘭德穿著海灘褲、裸著上半身現身，沒有半點大叔啤酒肚，甚至還有厚實胸肌與壯碩臂肌，完全看不出已經快60歲，加上俊俏臉龐，直接圈粉一波！

事實上，蘭德葛柏堪稱人生全方位勝利組，他是全球最具影響力「Gerber Group酒吧」創辦人，身家超過10億，而在轉行從商之前，他曾是一名模特兒，難怪有著過人外貌，都快60歲了還擁有驚人魅力，讓不少女粉絲興奮急認乾爹，盛讚「妳爸太性感」、「可口老爸」、「完美乾爹人選」，直呼一家都是神基因。

(中時電子報)