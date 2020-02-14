美股四大天王市值狂飆，美國總統川普高喊讓「美國再次偉大」，財信傳媒董事長謝金河表示，這四家企業也完成川普總統的競選大夢。

謝金河在臉書發文指出，「Make America Great Again！」這是美國總統川普在競選中喊得最響亮的口號，現在這個目標正好由Apple、Microsoft、Amazon及Google來實現，川普把這4家公司第一個英文字母串連起來，正好是「Make America Great Again」的縮寫。M是Microsoft，第一個A是Apple，G是Google，第二個A是Amazon！而且，這兩天微軟市值正好超級蘋果，形成有趣的排列。

謝金河提到，從去年以來，媒體廣泛報導尖牙股，內容是FAANG，這個N是Netflix，不是Microsoft，他一直不太認同，因為Netflix市值只有一千多億美元，很難跟其他4家相提並論，況且漏掉Microsoft，也很奇怪。現在，FB六千多億美元，也登不上兆美元的門檻，而留下美股前4大天王企業，正好是MAGA，讓美國再偉大，這四家企業也完成川普總統的競選大夢。

他最後說，川普在2016年11月8日當選總統以來，道瓊指數大漲59.69%，標普漲56.94%，那指大漲85.6%，費半大漲133.3%，這是美股史上罕見的大漲幅。值得關注的是，Apple、Microsoft、Amazon及Google擁有上兆美元市值，這些公司有更大的併購實力，也有更大的創新能量，他們有更大的力量來改變世界，資本市場在這四大巨獸領航下，未來世界也會出現更多難以想像的巨大變化。

(中時電子報)