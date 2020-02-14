新冠肺炎疫情爆發地中國共出現5萬起確診病例，周遭國家也紛紛受到影響，出現口罩短缺的情況。近日港星杜汶澤透露，某天祝賀一位女星獲得金像獎提名，豈料對方完全不將這事放在心上，反倒是詢問杜汶澤如何讓更多人拿到免費口罩，善舉曝光後，不少粉絲都紛紛稱讚她。

（圖／翻攝自鄧麗欣IG）

杜汶澤12日臨睡前在臉書發文，他說：「臨睡前，補充說，想告訴你鄧麗欣是一個怎樣的人。今天我發短訊恭喜她獲得金像影后提名，她沒有理會，卻和我研究如何令更多人可以免費得到口罩。晚安。」

杜汶澤發文讚鄧麗欣。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

鄧麗欣是台灣藝人王子的女友，繼前年憑《空手道》獲提名香港電影金像獎影后後，今年再憑《金都》角逐影后，不過當杜汶澤恭喜她獲提名時，鄧麗欣卻沒有理會，反而是強調如何為民眾爭取免費口罩。

而杜汶澤將她的善行曝光後，吸引4萬多名網友按讚、500多次分享，不少人都大讚：「真正的美，是由內到外再由外到內的」、「感覺硬朗不嬌情」、「對！她是很棒的女孩」，而鄧麗欣則是用私人帳號在貼文底下留言：「多謝你恭喜我。」

（圖／翻攝自鄧麗欣IG）

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(中時電子報)