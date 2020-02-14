小米集團旗下小米品牌13日通過線上直播發表年度旗艦小米10系列 — 小米10、小米10 Pro兩款新品，一同亮相的還有專為5G時代AIoT設備互聯網打造的小米首款Wi-Fi 6路由器 — 小米AIoT路由器AX3600和小米無線充藍牙音箱、小米65W GaN充電器等多款新品。小米集團創辦人、董事長兼CEO雷軍在發佈會上表示：「小米10的目標是打破價格的束縛，不惜代價追求極致的用戶體驗，打造米粉心中的夢幻之作，全力衝擊高階旗艦手機市場。同時，2019年小米集團營收超過2000億人民幣，研發投入約70億元人民幣，2020年小米將會繼續加大研發投入，預計再增加研發投入40%至100億元。」

小米10系列全系搭載2020年Andorid旗艦行動平台Qualcomm Snapdragon 865，基於A77的新一代Kryo 585架構性能大幅提升，CPU和GPU性能相比Qualcomm Snapdragon 855提升25%，支援SA/NSA雙模5G網路；全系列配備LPDDR5記憶體，速率提升29%-50%；最新一代UFS3.0儲存技術，相比UFS 2.1性能翻倍增長；支援5G時代最新Wi-Fi標準Wi-Fi 6，最大輸送量9.6Gbps是Wi-Fi 5的2.7倍；全系列標配一億像素相機、支援8K影片拍攝、90Hz AMOLED曲面屏、30W無線閃充、橫向線性馬達、對稱式雙喇叭等規格，在性能、影像、顯示、音質等核心體驗層面帶來革新體驗。小米10 Pro則對螢幕、拍照、音質、性能進行了進一步的專業性能升級，每一塊螢幕色彩調校均達到專業水準，1億像素相機升級至8P鏡頭，支援10倍混合光學變焦、雷射對焦、50W有線快充。小米10 Pro的拍照、音效性能刷新了DxOMark榜單記錄，相機總分以124分拿下目前全球第一，並且動態錄影(104分)、音效測試(76分)均位居全球第一。

小米10搭載2020年5G旗艦平台Qualcomm Snapdragon 865 5G，支援SA/NSA雙模5G網路，超大核心以及大核心基於最新的ARM A77深度定制，安兔兔測試突破58萬分。第五代AI引擎AI運算力提升兩倍，讓小米10在影片虛化、圖像語音辨識、拍照場景優化等情境有著更為出色的體驗；最新LPDDR5記憶體：8GB容量起步，相比LPDDR4X速率提升29%-50%；最新UFS 3.0快閃記憶體：相比其他UFS3.0手機，小米10的UFS 3.0快閃記憶體加入最新的Write Turbo功能，順序儲存速度最高可達733MB/s，速度更快，相比UFS2.1性能提升100%；最新Wi-Fi 6技術：最大輸送量高達9.6Gbps，相對Wi-Fi 5提升至2.7倍，同時支援8x8 MU-MIMO技術，多設備聯網環境下載速率提升100%。

影音方面，小米10搭載一億像素超高畫質主相機，1/1.33吋超大感光元件，7P鏡頭，f/1.69光圈，支援OIS光學防手震。使用最新的Qualcomm Spectra 480 ISP，提升1億像素拍照速度，支援8K影片拍攝，並支援OIS+EIS超級影片防手震。小米10加入HEIF照片格式儲存，相比JPEG格式照片節省約50%空間。小米10的三顆副鏡頭，包括1300萬像素超廣角、200萬像素微距以及200萬像素景深鏡頭，覆蓋多種應用。音質方面，小米10使用對稱式雙1216線性喇叭，等效1.0cc，雙聲道均衡輸出，達到對稱式立體聲效果。

小米10全色系。(小米提供／黃慧雯台北傳真)

外觀方面，小米10可選鈦銀黑、冰海藍、蜜桃金三種配色（台灣市場上市的顏色與正式命名，將於台灣上市時公布），整機厚度8.96mm，下邊框僅3.32mm。採用6.67吋AMOLED雙曲面螢幕，支援90Hz高刷新率，180Hz高觸控採樣率，觸控體驗更跟手流暢，在賽車、射擊等高速運動遊戲場景中的響應更快。4.08mm超小孔徑設計，峰值亮度1120尼特，4096級亮度調節，前後雙光線感測器實現更自然的螢幕亮度調節。螢幕通過HDR10+認證，可以得到更自然有層次的HDR影片播放。其他方面，多層石墨幾乎覆蓋小米10全部機身，散熱更加，3000mm²超大面積VC液冷板大幅提升整機散熱能力；內置4780mAh定制條形快充電池，支援30W有線、30W無線疾速閃充、10W無線反充，搭載大尺寸橫向線性馬達；螢幕指紋、全功能NFC、紅外線遙控等配置在小米10上一應俱全，還加入能自動消除陰影的智慧文檔拍攝、身份證複印、小愛同學客制聲音、客制喚醒詞等特色功能。

小米10 Pro在小米10的基礎上，對拍照、音質、螢幕、性能進行了四項專業性能升級。拍照專業升級：小米10 Pro的一億像素相機升級8P鏡頭，三顆副鏡頭升級為2000萬像素超廣角、1200萬像素人像以及500萬像素超長焦鏡頭，超長焦鏡頭也支援OIS光學防手震，可實現10倍混合光學變焦、最高50倍數位變焦，並加入雷射對焦。影片方面，小米10 Pro支援雷射+峰值雙對焦，雙麥克風立體聲收音，新增AI Pixel、8K電影相機等特性，Vlog視訊模式可自動運鏡、轉場、配樂，拍攝效果絢麗的Vlog影片；音質專業升級：小米10 Pro的雙1216線性喇叭等效1.2cc超大音腔，以業內首發的七磁發聲單元驅動，擁有業內最大的0.65mm振幅，響度提升100%。內置聲學智慧場景識別，可根據不同聲源、不同場景，匹配對應聲學曲線。在權威機構DxOMark的評測中，小米10 Pro刷新榜單記錄，相機總分、影片、音質三項測試均位居目前全球第一。

螢幕專業升級：小米10 Pro使用的是AMOLED 「原色屏」，每一塊螢幕在出廠前都進行了逐片色彩調校，保證真實色彩還原。色彩準確度，小米10 Pro達到JNCD<0.55，領先iPhone 11 Pro Max等產品，可以滿足設計師在專業領域的色準需求。同時，這塊螢幕的峰值亮度達到1200尼特，強光下的對比度、色彩表現更好；性能專業升級：小米10 Pro內置4500mAh電池，有線疾速快充升級至50W，標配的65W充電器相容PD協議，可以給小米筆記型電腦和MacBook充電。最高12GB記憶體+512GB快閃記憶體的組合，進一步滿足高端用戶的需求。外觀方面，小米10 Pro可選星空藍，珍珠白兩種配色（台灣市場上市的顏色與正式命名，將於台灣上市時公布），均採用AG磨砂外觀工藝，提供更好的細膩手感，同時有效降低指紋污漬。

此次發表的小米首款Wi-Fi 6路由器—小米AIoT路由器AX3600，支援最新的Wi-Fi 6標準，擁有三千兆級無線速率，搭載OFDMA和MU-MIMO技術，相比Wi-Fi 5標準的小米AC1200速率提升155%；使用Qualcomm A53構架1GHz四核心IPQ8071A處理器，512MB超大記憶體；6根獨立天線信號可覆蓋兩個足球場，並配有AIoT專屬天線，AIoT專屬600M雙頻Wi-Fi晶片，能自動發現新設備並一鍵配網，最高支援連接248台設備。相比市面普遍售價人民幣千元以上的Wi-Fi 6路由器，小米AIoT路由器AX3600售價僅人民幣599元，是首款人民幣600元內 Qualcomm 平台Wi-Fi 6路由器。

小米集團創辦人、董事長兼CEO雷軍曾表示，小米沒有4G手機庫存壓力，現金儲備充足，2020年將推出10款以上的5G手機，全力推進5G手機的研發和推廣。小米的「手機+AioT」戰略佈局，也將在2020年隨著5G手機的普及帶來更積極的發展機會。

小米10於2月13日16點開啟人民幣100元訂金預售，2月14日10點中國大陸全通路首銷，8GB+128GB版人民幣3999元，8GB+256GB版人民幣4299元，12GB+256GB版人民幣4699元；小米10 Pro於2月13日16點開啟人民幣100元訂金預售，2月18日10點全通路首賣，8GB+256GB版人民幣4999元，12GB+256GB版人民幣5499元，12GB+512GB版人民幣5999元；小米AIoT路由器AX3600售價人民幣599元，2月13日開啟預定，同期小米商城開啟人民幣1元眾測；小米無線充藍牙音箱，支援30W無線充電，售價人民幣249元，2月13日開啟預約，2月18日首賣；小米GaN充電器65W，體積只有同功率傳統充電器的一半，小巧、高效、發熱低，售價人民幣149元，2月13日開啟預約，2月18日首賣。

(中時電子報)