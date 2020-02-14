還在等待亞洲籃總(FIBA Asia)宣布21日與馬來西亞之戰是否延期的中華男籃，看來必須繼續等下去了！因為亞洲籃總14日凌晨透過官推發布，確認20日菲律賓對泰國、21日日本對大陸、24日大陸對馬來西亞3場亞洲盃資格賽延期。
根據亞洲籃總官推的說法，由於受到最近亞洲地區新冠肺炎疫情影響，所以亞洲籃總率先宣布，原定在20日在馬尼拉進行的菲律賓對泰國，以及21日千葉舉行的日本對大陸、24日預定在大陸進行的大陸對馬來西亞3場亞洲盃資格賽順延。
至於到底要延到何時舉辦？亞洲籃總還沒給出肯定的答案，不過目前除了疫情最為嚴重的大陸，亞洲盃資格賽第1階段兩戰全都延期，包含馬來西亞、香港等國家或地區，也都跟亞洲籃總提出順延亞洲盃比賽的請求，卻只能繼續傻等宣布。
其中21日在台北和平館舉行的中華隊出戰馬來西亞，目前傳出馬來西亞籃總已經跟亞洲籃總提出延期申請，可是中華籃協昨天(13日)都舉辦記者會開始宣傳了，卻只能繼續等待亞洲籃總做出最終決定，當前看來延期的機會似乎很高。
(中時 )
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