中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，讓民眾減少外出意願，網路購物便成為主要的消費管道，只要靠手機下單，就能維持生活所需，帶起「宅經濟」需求持續攀升。第一金(2892)旗下第一銀行祭出刷卡消費最高回饋達14%，一銀攜手14家電商通路，momo、PChome、Yahoo購物中心、蝦皮購物、LINEPay、生活市集等網購平台，刷卡滿額即送回饋金。

第一銀信用卡整合宅經濟通路刷卡項目包括:

2月至PChome與momo購物網，刷卡單筆分期登錄最高享3,000元刷卡金回饋，單筆分期滿20,000元送2,000元，使用iLEO信用卡或Wonderful星璨卡至網購通路消費額外再享最高2%現金回饋，換算後回饋率最高達12%；至全國電子線上購買如空氣清淨機等防疫精選特惠商品，刷卡再享2%優惠。

至foodpanda刷一銀卡線上訂餐，新戶享單筆滿200元現折100元、舊戶享單筆滿200元現折40元優惠。透過數位影音通路追劇或是親子線上學習，使用一銀卡代扣繳家庭電信、有線/數位電視費用，至多回饋統一超商百元商品禮券。

第一銀行特別就家樂福、大潤發、大買家、頂好等多家連鎖通路舉辦促刷活動，持卡單筆刷卡滿888元(含)以上，贈50元刷卡金；單筆滿1500元(含)以上，贈100元刷卡金。若再刷icash聯名卡單筆滿1000元(含)以上，登錄再回饋50元刷卡金，回饋率最高達10%，讓持卡人賺足回饋，立刻省荷包。

此外，國中小學延後開學，作為營養午餐的有機菜紛紛被退訂，第一銀行支持農友，凡持一銀卡至里仁門市，即日起享有機鮮蔬門市買一送一優惠(售完為止)，共同用行動珍惜有機蔬菜！

(時報資訊)