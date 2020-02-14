東陽(1319)2020年1月因逢春節假期，工作天數少，單月合併營收15.59億元，年減18.86％，自結合併稅前淨利1.44億元，年減43％，每股稅前盈餘0.25元。

東陽AM事業1月合併營收11.57億元，公司持續推動水性底塗產品，降低VOC的排放量，同時加快新產品開發速度。

OEM事業1月自結合併營收4.02億元，OEM整體營收17.18億元。

(時報資訊)

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