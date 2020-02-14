《業績-汽車》春節因素，東陽1月每股稅前盈餘0.25元 09:432020/02/14 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東陽(1319)2020年1月因逢春節假期，工作天數少，單月合併營收15.59億元，年減18.86％，自結合併稅前淨利1.44億元，年減43％，每股稅前盈餘0.25元。 東陽AM事業1月合併營收11.57億元，公司持續推動水性底塗產品，降低VOC的排放量，同時加快新產品開發速度。 OEM事業1月自結合併營收4.02億元，OEM整體營收17.18億元。 (時報資訊) #東陽 #1月 #每股稅前盈餘 #AM #OEM #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 露天拍賣防疫熱門商品DIY布口罩 重複使用超低成本不到$25 12:302020/02/10 財經 美撤25經濟體特殊待遇 中入列 04:102020/02/12 全球財經 25歲《鬼怪》女星突傳逝世 經紀公司證實 10:502020/02/12 娛樂 《科技》台灣之星雙引擎發威，疫情籠罩下營收逆勢增 15:232020/02/12 財經 《業績-電子零件》毅嘉1月營收雙衰，後市關注疫情發展 17:052020/02/12 財經 《電子零件》供應鏈變數多，泰碩保守看Q1 11:422020/02/13 財經 《熱門族群》陸廠等復工，超眾、雙鴻、泰碩股漲暖身 12:502020/02/13 財經 《業績-生醫》康友1月營收微減，子公司已開工 16:312020/02/13 財經 《業績-電子通路》工作天數減近3成，聯強元月營收年減3成 16:482020/02/13 財經 《興櫃股》旭東1月營收0.79億元，年減77.27％ 09:262020/02/14 財經 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 每日一千萬片 蘇揆：台灣成為世界第二大口罩生產國 - 財經 - 工商 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 台股超跌！反彈秀未完待續 - 財經要聞 - 工商時報 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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