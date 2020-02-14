美股消息面：

1.美國1月消費者物價指數（CPI）月增0.1%，升幅較過去3個月放緩，並低於市場預期的月增0.2%；與去年同期相比上漲2.5%，高於市場預期的年漲2.4%。核心CPI月漲0.2%，符合市場預期；與去年同期相比上漲2.3%，高於市場預期的年漲2.2%。1月民間部門每周平均實質所得上揚0.1%。

2.美國勞工部公布，上周（截至2月8日）初次請領失業救濟金人數較前一周增加2000人，為20.5萬人，少於市場預期的21萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值維持於21.2萬人。截至2月1日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少6.1萬人，為169.8萬人，少於市場預期的174.5萬人。

3.石油輸出國組織與其減產盟友－即所謂的OPEC+，可望支持進一步減產，為油價帶來提振，但新冠肺炎疫情料將打擊原油需求的陰霾揮之不去，使油價漲幅受抑，周四紐約3月期油收漲25美分或0.5%，為每桶51.42美元。倫敦布蘭特4月期油收漲55美分或1%，為每桶56.34美元。

(時報資訊)