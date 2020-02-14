國雲樓管具政府核可執照，與專精深層清潔殺菌的「中保潔菌家」攜手合作。（中保科提供）

新冠肺炎疫情蔓延全球，民眾瘋搶酒精、消毒藥水等用品要消毒環境，中保科技集團旗下的「國雲樓管」是政府核准的專業病媒防治業者，由專業人員使用美國原裝進口的殺菌劑，可在短時間內有效滅菌消毒，更能為消費者守護健康。

中保科技總經理吳祐綸表示，中保科技集團旗下的「國雲樓管」具政府核可執照，與專精深層清潔殺菌的「中保潔菌家」攜手合作，擴大服務範圍，從冷氣、水管、洗衣機清潔等服務外，絕對是企業商辦、餐廳、社區住家消毒服務的最佳選擇。

吳祐綸說，國雲樓管自2013年獲得政府認證，是專業病媒防治業者，使用的殺菌劑獲得美國FDA、台灣SNQ國家品質標章、防疫產品類認證推薦，能殺死細菌、抑制99.9％病毒，而且100％生物可分解，不具腐蝕、刺激、揮發、致癌性，可安全使用於各種環境。

中保科技集團就這波疫情開始，從各關係企業大樓、「THE SOUP SPOON匙碗湯」餐飲門市等場域進行消毒防疫，保護員工，也為民眾打造安心用餐的場所。

吳祐綸補充，「中保潔菌家」使用的殺菌劑屬新型陽離子四級銨，通過美國抑菌實驗，能抑制99.9％病毒，可消滅大腸桿菌、沙門氏桿菌、流感病毒等多種致病原，專業殺菌劑具有2～8天的殘效性，能持續防護處理過的物品與表面，比漂白水、酒精更好用。

中保潔菌家與國雲樓管的消毒殺菌服務，施作工法環保安全、不具刺激性，濃度在200ppm用於與碗盤、砧板、玩具、地板、桌椅、貓砂、狗窩等，無須再以清水清洗即可直接使用，就算接觸到皮膚也沒問題，很適合作為親子家庭或有養寵物的居家消毒。

(中時 )