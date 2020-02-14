今年因新冠肺炎影響，小朋友面臨近來最長的寒假！在防疫期間，其實也要多運動，增加免疫力。新北市已有越來越多的公園翻新成為全齡、共融或特色遊戲場，為了讓民眾認識這些設計充滿了巧思的遊戲場，綠美化環境景觀處特別在情人節推出了打卡送電影票活動，隨著天氣逐漸回暖，不妨在這個與情人相聚的日子裡，一起來新北公園吧！

找到標誌就快來與心愛的人合照吧。（圖取自新北市景觀處官網）

「陪伴即是最好的禮物」，民眾可以在情人節這天，和自己的另一半，或是你想陪伴的人，如爸媽、爺爺奶奶，或是自己的親朋好友，一起來新北玩公園拿好康。

來新北玩公園尋找圖示合照即有機會獲得電影票。（圖取自新北市景觀處官網）

民眾可先於「新北市農業局-稼日蒔光FB粉絲專頁」置頂貼文的首則留言中，尋找小編列出已啟用的18座全齡特色共融公園，並至公園中，尋找「來新北，玩公園」LOGO，最後與自己想陪伴的對象一起合照打卡上傳「農業局-稼日蒔光」FB粉絲專頁，即可參加電影票抽獎活動！活動時間自即日起至2月20日止，詳細活動資訊可參考FB粉絲專頁置頂貼文。

新北市共融公園遊具一隅。（圖取自新北市景觀處官網）

新北市「公園全齡化特色共融改善計畫」自108年起至109年底預計將至少新增41處全齡共融特色遊戲場，綠美化環境景觀處也將持續推出特色活動，帶大家認識並來新北玩公園玩。

(中時電子報)