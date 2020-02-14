一名楊姓女韓粉去年在前澎湖縣長高植澎的臉書留言「混蛋」，後來又在高雄一間煎餅店，當眾怒罵女學生「去死」，還曾被總統府秘書長陳菊提告。高植澎昨（13日）貼出起訴書，證實已依提告楊女，並開心寫下「勝券在握」。

高植澎起訴楊女。（圖／高植澎臉書）

高植澎貼出橋頭地檢署對楊女的起訴書，指出她在去年4月25日於高植澎臉書留言下回文「高植澎混蛋」、「您不是女人生的」、「不是每個人都跟您一樣不要臉的」等語，讓不特定人士共同觀看，貶損高植澎人格和名譽。

高植澎對此表示，楊女到處告人、罵人，如今終於被起訴了，「美麗的無償代告女律師一出手，絕對是勝券在握！」起訴書中可見楊女辯詞，表示自己沒有惡意，但還是涉嫌犯了《刑法》第309條第1項之公然侮辱罪。

楊女在眾目睽睽下飆罵女學生「去死」，又曾在社群媒體指控陳菊貪污500億元等情事，被外界稱為「去死韓粉」。在法院審理楊女對陳菊誹謗期間，她還曾向陳菊溫情喊話，大打悲情牌，並稱自己已將相關發言刪除，但陳菊並未撤告，楊女最後被台北地院依誹謗罪判處拘役50日。

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(中時電子報)