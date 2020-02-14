李女提示的購買比特幣流程表，警方馬上點破是詐騙集團。（警方提供）

金城分局長李益杰表示，詐騙手法五花八門，詐騙集團除老哏手法外，也不斷推陳出新，「多一分查證，少一分受害」。（李金生攝）

金門李姓女子與男網友交往半年多，對方說要送她1棟在大陸市價約50萬美金的房子，但需先繳交約美金9200元的「比特幣」作為手續費，才能完成過戶。她興沖沖到土銀匯款，行員提醒其中有詐，在警方據報費盡脣舌勸說後，才驚覺對方原來是「網路騙子」，趕緊將他封鎖斷絕往來。

警方調查，金城分局金城派出所值班臺13日上午10時40分許，接獲土銀來電指1名李姓女子欲用新臺幣兌換美金9200元購買比特幣，並出示網友提供購買比特幣的的流程表。行員看過懷疑是詐騙案件，不斷好言勸說無效，還發生爭執小糾紛。

線上巡警據報趕至，發現李女與櫃台行員僵持不下，氣氛有些不好。李女向員警表示，她在網路上認識1名男網友，最近對方說要送她1棟市價約50萬美金的大陸房子，但須繳交約美金9200元的「比特幣」作為手續費，才能完成過戶，同時還傳購買比特幣的流程表給她。

李女表示，她與該名男網友聊天已半年多，對方不可能是詐騙集團。警方馬上點破是詐騙集團慣用手法，假意要送高額「禮物」，但要先交一筆費用，現場苦口婆心勸說後，李女終於聽進去，驚覺受騙直呼好險，還聽從警方建議將對方刪除封鎖，也感謝行員及警方的協助，讓她得以保住這筆數目不少的錢。

金城分局長李益杰表示，詐騙手法五花八門，詐騙集團除老哏手法外，也不斷推陳出新，「多一分查證，少一分受害」，若遇到類似狀況，可至165網站查詢反詐騙資訊。如有任何疑問，也可撥打165專線查詢或110報案尋求協助。

(中時 )