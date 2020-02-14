國民黨團舉行「菲常可惡！」記者會 要蔡政府硬起來 14:422020/02/14 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨團舉行「菲常可惡！ 蔡政府硬起來！」記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立院黨團今日由書記長蔣萬安和首席副書記長林奕華以及立委洪孟楷舉行「菲常可惡！ 蔡政府硬起來！」記者會，針對菲律賓因為新冠肺炎疫情拒絕台灣民眾入境，呼籲政府要採取強硬反制措施，以維護國格。（圖文／趙雙傑） (中時 ) #政府 #書記長 #記者會 #黨團 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 一天看兩次疫情記者會 醫曝她手勢＋臉部表情含義 07:002020/02/10 生活 台中市議會國民黨團新三長 黨團幹部更顯年輕化 12:452020/02/10 政治 防疫情傷經濟 陸財政部提前擴大放行地方債 10:382020/02/12 財經 中市議會藍綠黨團新三長年輕化！展現戰鬥力 14:452020/02/12 政治 日本政府聘請亞馬遜協助建立政府雲 23:332020/02/12 財經 疫情衝擊台企 商總盼政府提紓困 04:092020/02/13 焦點新聞 大陸還在封城 醫材轉單台灣 04:092020/02/13 焦點新聞 遭控「小明的故事」源頭 林奕華一句話打臉高嘉瑜 10:332020/02/13 政治 小明爆舌戰！林奕華嗆社會亂源 高嘉瑜籲勿撇清 11:592020/02/13 政治 MLB》太空人開記者會道歉 老闆卻不認錯 01:292020/02/14 體育 政治熱門新聞 二階罷韓已過門檻 謝龍介這樣說 - 政治 罷韓二階段連署過門檻 專家爆韓國瑜反制唯一一招 - 政治 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 黑鷹失事含人為因素 軍方懲處範圍達空軍司令 - 政治 罷韓為何還是強強滾？前立委爆高雄人心聲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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