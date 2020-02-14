國民黨立院黨團今日由書記長蔣萬安和首席副書記長林奕華以及立委洪孟楷舉行「菲常可惡！ 蔡政府硬起來！」記者會，針對菲律賓因為新冠肺炎疫情拒絕台灣民眾入境，呼籲政府要採取強硬反制措施，以維護國格。（圖文／趙雙傑）

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