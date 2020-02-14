小朋友現在因為防疫，所以還在放寒假！明（15日）天就是「世界穿山甲日World Pangolin Day」，上午9:30在台北市立動物園台灣動物區入口處，將盛大舉辦2020世界穿山甲日「Save Pangolin」活動。有舞台互動表演、保育駐站闖關、有獎徵答等活動，讓民眾了解台灣本土極度瀕危野生動物「穿山甲」保育的重要性與動物園域外保育成果。

2月15日就是「世界穿山甲日」。（台北市立動物園提供）

2020世界穿山甲日「Save Pangolin」活動從上午9:30至12:00，由不同單位帶來獨一無二的保育駐站闖關，有「嘿~穿山甲我該拿你怎麼辦」、「甲蟻食日」、「動保？野保？台北知多少？」、「神奇穿山甲數碼DNA」、「野外穿山甲研究工作站」、「穿山甲急救員」等，共十個關卡，為您揭開穿山甲的神秘面紗。

2月15日上午11點55分以前完成闖關，還能至活動服務台投下抽獎券參加抽獎。（台北市立動物園提供）

這次還邀請到重量級貴賓：國立台灣大學朱有田教授與國立屏東科技大學穿山甲野外研究者孫敬閔學者，將會在11:45保育牆前的有獎徵答活動中幫遊客解惑，機會難得大家一定要把握。於當日11:55以前完成闖關，還能至活動服務台投下抽獎券參加抽獎，正午將會抽出10位幸運兒頒發特別禮物。

近年來頻繁聽到穿山甲遭流浪犬咬傷，動物園特別呼籲民眾不要隨意棄養家中的寵物犬（左）、動物認養首度推出「食蟻上樹組」徽章，歡迎來收藏！（右）。（台北市立動物園提供）

每年二月的第三個週六被訂定為「世界穿山甲日」，台北市立動物園邀請保育夥伴共襄盛舉，希望能喚起民眾對穿山甲保育的重視。近年來頻繁聽到穿山甲遭流浪犬咬傷、路殺等悲劇，動物園特別呼籲民眾不要隨意棄養家中的寵物犬，若在野外發現受傷的穿山甲，可以聯絡動物保護處或地方主管機關，讓需要幫助的穿山甲，得到立即且良好的醫療照顧。

受傷穿山甲治療中。（台北市立動物園提供）

人、穿山甲與環境之間有著密不可分的關係，期盼大家願意主動關心野生動物並付諸保育行動，事不宜遲趕快大手牽小手參加2020世界穿山甲日「Save Pangolin」活動，好玩的闖關遊戲、專業的科普知識滿足喜歡穿山甲的你。「穿山甲小旅行線上猜燈謎」活動也將進入尾聲，請大家記得把握時間猜燈謎換禮物。明天2/15「2020食農教育-農村生態體驗活動」上午10點開始報名。

(中時電子報)