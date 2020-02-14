正值新型冠狀病毒肆虐全球，世界衛生組織（WHO）卻因未在第一時間將新冠肺炎列為高風險的「國際關注公共衛生緊急事件」，飽受批評；美國川普政府近期也提議，將在新年度財政預算中大幅刪減全球衛生基金，減少提供WHO經費，宣稱直接提供給特定國家較有效率。

據《外交政策》與美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普政府在2021新年度預算案中，提供給全球衛生計畫的經費大幅縮減，從2020年度國會提撥的91億美元大砍至60億美元，甚至比川普政府去年要求的89億美元還少。其中提供WHO的經費大砍30億美元、將近削減53%，泛美衛生組織（PAHO）更少拿75%。

國務院預算規劃司長皮特金（Douglas Pitkin）說，之所以削減WHO和PAHO預算，是為了讓兩個機構肩負起「更大問責與效率」。皮特金認為，相反地，直接向對象國家提供援助，是「解決特定疾病和特定健康危機」的最佳途徑。不過刪掉的30億美元全球衛生計畫預算，包括直接、雙邊援助。

但全球衛生體系當前正在對抗兩波致命疫情，包括大陸武漢爆發的新型冠狀病毒疫情，以及剛果民主共和國也正面臨史上第2嚴重伊波拉（Ebola）疫情，讓國會兩黨一致反對川普刪減國務院和國際開發總署（USAID）預算的意圖，並指出擬議中的這些刪減不大可能會發生。但對於其他項目與單位的預算已遭刪減，批評人士指出，此舉將讓美國在應對傳染病爆發時捉襟見肘。

(中時電子報)