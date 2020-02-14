新冠肺炎（COVID-19）疫情至今天（14日）凌晨2時45分為止，大陸已5萬9891人確診，1368人病亡，疫情重災區不時出現「收屍」畫面，網路近日就流傳一段這樣的影片，只是看到這一幕的人，是一名小孩，他看到時還驚呼：「媽媽，裡面還有好多屍體」。

這段37秒的影片，可看到3名身穿白色防護衣的工作大員，抬著1具屍體到開來的車子裡，g抬進去時看似「裝不進」關不上門，只好開門進去「喬位置」，收屍過程全被社區裡的住戶拍下來。

只是，後來引發爭議的是，影片中一名小孩重複喊說：「媽媽，裡面還有好多屍體，媽媽、媽媽，裡面好多屍體！那個車裡面、車裡面」。一名可能是小孩媽媽的女子則回應：「看到了、看到了，媽媽看到了，兩個」，以致有網友留言：「家長真是的，幹嘛讓小孩子看這個」。

這段影片流出後被人上傳到推特，有人猜地點可能是武漢某個社個，也有人質疑影片的真實性說：「這一看就不是小孩子會說的話，拜託，有點判斷力吧」、「或許死者並不是因為疫情喪命，只是因為現在人手不足，才會集中一起送走。」。

(中時電子報)