奇景光電（納斯達克代號：HIMX）公告第四季財報及第一季展望，其中第四季營收淨額、毛利率及每ADS盈餘，均優於先前法說會預估。展望今年第一季，奇景預期合併營收最高將可望成長一成，毛利率成長1～2個百分點。

奇景公佈自結2019年第四季合併財務報表，營收淨額為1億7,490萬美元（約新台幣53億4,300萬元）、季增6.5%，毛利率為20.6%，略高於上一季19.5%，稅後淨利為100萬美元（約新台幣3,200萬元），較上一季轉虧為盈，每ADS盈餘為0.6美分（約新台幣0.18元）。

奇景表示，第四季毛利率成長主要原因在於小尺寸面板產品更有利的產品組合、晶圓級光學鏡頭（WLO，wafer level optics）由於產能利用率提高WLO毛利率也提高，以及工程收入高於預期。

不過，奇景指出去年第四季出現市場競爭加劇，導致智慧型手機TDDI平均售價（ASP）下降，以及用於低階市場的TDDI出貨量明顯增加。另外，產業整體大尺寸驅動IC的電視面板，因為供給過剩而面臨價格壓力，再加上物料成本上漲導致毛利率降低，奇景大尺寸面板驅動IC在2019年面臨阻力。

奇景預估，2020年第一季，毛利率上升1至2個百分點，營收較上季成長1～10%，每ADS損益在淨損0.5美分至盈餘1.8美分之間（約新台幣-0.15至0.55元）。

奇景指出，在2020年第一季，公司將展現所有主要產品線的優勢，預計將延續到第二季以及整個2020年，雖然新冠肺炎帶來不確定性，但奇景對2020年各主要產品線的成長深具信心。

(工商 )