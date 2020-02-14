儘管通膨略高於央行所設定的目標，但基於經濟成長停滯，墨西哥央行周四仍決定調降基準利率1碼（25基點），至7.0%，為連續第5次降息，此決議符合市場普遍預期。

該央行表示，基於最新出爐的數據，2020年國內生產毛額（GDP）成長率，可能不及央行在2019年7～9月季度報告提出的預測，利率目標的設定傾向下行。

(時報資訊)