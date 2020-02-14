《國際金融》救經濟，墨西哥央行連5度降息 10:002020/02/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管通膨略高於央行所設定的目標，但基於經濟成長停滯，墨西哥央行周四仍決定調降基準利率1碼（25基點），至7.0%，為連續第5次降息，此決議符合市場普遍預期。 該央行表示，基於最新出爐的數據，2020年國內生產毛額（GDP）成長率，可能不及央行在2019年7～9月季度報告提出的預測，利率目標的設定傾向下行。 (時報資訊) #央行 #設定 #目標 #降息 #墨西哥 也許您會感興趣 推薦閱讀 視訊出席世衛防疫會議 政院：本人出席為目標 17:082020/02/10 政治 麥寮工業港加強檢疫 目標零漏洞 17:372020/02/10 社會 新世代金融基金會：發行數位貨幣 央行面臨歷史抉擇 21:312020/02/10 財經 國外指數期貨贏家專欄－疫情仍在 美股期嚴設停損 04:102020/02/12 證券．權證 《電腦設備》光寶科揮進中南美洲，工控事業可期 13:412020/02/12 財經 《國際經濟》上季GDP成長創10年新低，馬來西亞央行：降息空間充裕 15:062020/02/12 財經 2020武漢風暴》習3度召開政治局常委防疫會議 首要目標：穩經濟 20:092020/02/12 兩岸 陸Q1經濟拉警報 降準降息已不遠 04:092020/02/13 焦點新聞 降準勢在必行 出手時機人行燒腦 04:092020/02/13 焦點新聞 降息潮再起 新興債享好康 19:482020/02/13 財經 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 無薪假風暴》祭減薪、無新假止血！ 疫情重創航空業 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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