陶瓷基板廠同欣電（6271）今（14）日召開股東臨時會，通過以股份轉換方式併購車用CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗（6238）議案，每1股勝麗普通股將換發1.244股同欣電普通股，完成後勝麗將成為同欣電全資子公司並下櫃，換股基準日暫訂6月30日。

同欣電目前實收資本額約16.53億元，因應換股併購勝麗預計增資發行7萬2271張新股，此次股東臨時會亦通過修訂公司章程議案，將核定資本總額自30億元提升至40億元，並將董事席次自7～9席增加至9～11席。

同欣電總經理呂紹萍會後受訪時表示，換股併購勝麗的最大出發點是要強強聯手，組成國家隊來打世界盃。他認為，當產業擴大到一定規模後，市場最後留下的空間通常都是3強，3家業者是存在而必要的，同欣電在併購勝麗後，將躋身CMOS後段封測全球前3強。

呂紹萍指出，同欣電強項在晶圓測試（CP）及晶圓重組（RW），勝麗強項在後段封裝及測試，雙方結盟可結合經營團隊、研發、生產管理及客戶服務資源，達成產品線及客戶群互補綜效，並將進行技術整合及生產資源效益化提升，持續精進CMOS影像感測器產品技術。

(時報資訊)