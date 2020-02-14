《港股》美股收黑，恆指開跌0.11％ 10:002020/02/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國新型冠狀病毒疫情的新增確診和死亡人數激增，引發投資人疑慮，隔夜美股三大指數全面收黑，周五香港恆生指數開跌0.11%，為27698.56點。國企股(H股)開跌0.24%，為10809.77點。阿里公布第三財季業績，股價開跌1.29%。該公司上季營收獲利表現亮眼，但警告在中國肆虐的新型冠狀病毒疫情將打擊營收表現，隔夜在紐約股市收跌1.8%。 (時報資訊) #開跌 #收黑 #11% #營收 #美股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《期貨》2月台指期開跌逾130點，金融期及電子期齊開低 09:092020/02/10 財經 《商情》需求疑慮，打壓上周五紐約期棉收黑 10:002020/02/10 財經 《日股》肺炎疫情＋業績疲弱，日股收黑 15:572020/02/10 財經 總資產達5,305億、年增11％ 陽信銀 元月稅前淨利4.16億 04:102020/02/11 金融．稅務 史普林特與T-Mobile合併案放行 軟銀股價飆升11％ 14:262020/02/12 財經 《業績-半導體》穩懋去年每股賺10.59元，Q1營收估季減逾11％ 15:232020/02/12 財經 《美股掃瞄》科技股領軍，美股三大指數同創歷史新高 08:352020/02/13 財經 《美股掃瞄》美股消息面：對新冠肺炎疫情的擔憂緩解，油價上揚 10:512020/02/13 財經 《美股掃瞄》憂新冠肺炎疫情，美股收低 08:352020/02/14 財經 《美股掃瞄》美股消息面：OPEC＋可望支持減產，油價上漲 09:432020/02/14 財經 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 無薪假風暴》祭減薪、無新假止血！ 疫情重創航空業 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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