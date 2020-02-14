中國新型冠狀病毒疫情的新增確診和死亡人數激增，引發投資人疑慮，隔夜美股三大指數全面收黑，周五香港恆生指數開跌0.11%，為27698.56點。國企股(H股)開跌0.24%，為10809.77點。阿里公布第三財季業績，股價開跌1.29%。該公司上季營收獲利表現亮眼，但警告在中國肆虐的新型冠狀病毒疫情將打擊營收表現，隔夜在紐約股市收跌1.8%。

(時報資訊)