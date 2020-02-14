庫存下降，激勵周四LME期銅連4漲；根據LME銅庫存量顯示，期銅庫存降至16萬4550噸，為近4周低點，令市場擔憂供給不足，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期銅連4漲；終場期銅上漲26美元，報每公噸5790美元；期錫上漲90美元，報每公噸16590美元；期鎳上漲185美元，報每公噸13285美元；期鋅上漲27美元，報每公噸2175美元；期鋁上漲11美元，報每公噸1748美元；期鉛上漲38美元，報每公噸1892美元。(商品行情網)

(時報資訊)