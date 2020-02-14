《商情》庫存下降，激勵周四LME期銅連4漲 10:012020/02/14 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 庫存下降，激勵周四LME期銅連4漲；根據LME銅庫存量顯示，期銅庫存降至16萬4550噸，為近4周低點，令市場擔憂供給不足，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期銅連4漲；終場期銅上漲26美元，報每公噸5790美元；期錫上漲90美元，報每公噸16590美元；期鎳上漲185美元，報每公噸13285美元；期鋅上漲27美元，報每公噸2175美元；期鋁上漲11美元，報每公噸1748美元；期鉛上漲38美元，報每公噸1892美元。(商品行情網) (時報資訊) #上漲 #每公噸 #美元 #庫存 #激勵 也許您會感興趣 財經熱門新聞 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 1分鐘讀財經》跟著外資賺！16檔跌深股趁機撿寶 - 財經 4大天王讓美國再偉大 老謝：完成川普競選大夢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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