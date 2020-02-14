《商情》空頭回補，激勵周四紐約期金升至逾1周高點 10:012020/02/14 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空頭回補，激勵周四紐約期金升至逾1周高點；因中國新增冠狀病毒人數大幅增加，引發市場擔憂疫情拖累全球經濟，提振黃金避險需求，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期金續漲，並升至逾1周高點。 終場4月黃金漲7.2美元，報每盎司1578.8美元，3月白銀漲0.12美元，報每盎司17.62美元，4月白金漲7.4美元，報每盎司974.7美元，3月鈀金漲28.5美元，報每盎司2351美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 #空頭 #回補 #激勵 #期金 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金連3漲 10:002020/02/10 財經 《商情》避險需求增加，激勵周一紐約期金連4漲 10:002020/02/11 財經 《商情》空頭回補，激勵周一紐約期棉走升 10:002020/02/11 財經 熱門股－金像電 買單回補股價揚 04:102020/02/12 證券．權證 《商情》空頭回補，激勵周二紐約期棉走升 10:002020/02/12 財經 《商情》美元走強，打壓周二紐約期金走軟 10:002020/02/12 財經 《國際油價》空頭回補，周二國際原油期貨止跌回升 10:002020/02/12 財經 《商情》觀望氣氛濃，周三紐約期金微漲 10:002020/02/13 財經 《商情》空頭回補，激勵周三LME基本金屬期貨普漲 10:002020/02/13 財經 台股超跌！反彈秀未完待續 04:092020/02/14 財經要聞 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 無薪假風暴》祭減薪、無新假止血！ 疫情重創航空業 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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