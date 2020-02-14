空頭回補，激勵周四紐約期金升至逾1周高點；因中國新增冠狀病毒人數大幅增加，引發市場擔憂疫情拖累全球經濟，提振黃金避險需求，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期金續漲，並升至逾1周高點。

終場4月黃金漲7.2美元，報每盎司1578.8美元，3月白銀漲0.12美元，報每盎司17.62美元，4月白金漲7.4美元，報每盎司974.7美元，3月鈀金漲28.5美元，報每盎司2351美元。(商品行情網)

(時報資訊)