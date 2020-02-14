陸媒《人民日報》海外版「日月談」欄目今天發表署名任成琦評論文章〈詆毀大陸？民進黨先照照鏡子！〉指出，事實一再印證，兩岸是休戚與共的命運共同體。這個事實，不會因為台灣某些政客的黑心而改變，也不會因為某些綠媒的毒舌而改變。

文章表示，大陸發生新冠肺炎疫情以來，許多國家和地區紛紛出錢出物，大陸台商、台灣民眾也慷慨解囊急人之難。但值此關鍵時刻，綠媒竟發文稱，這場防疫戰「把中國大陸治理模式的缺點都暴露出來了」，還論證出大陸對台灣民眾的吸引力在下降云云。為什麼呢？因為「連最基本的社會人權、健康權都保證不了，怎麼吸引台灣民眾」？

評論稱，這種無恥讕言，委實不值一駁。戰「疫」當前，老祖宗說得好，行勝於言。但此言一出，倒是可以藉機看出台灣有些人包藏的禍心。自私到連民眾援助大陸口罩都不許，冷血到連一句關心的話都擠不出口。更有甚者，看熱鬧不怕事兒大，藉機又唱起了看衰大陸的戲碼，公開挑撥台灣民眾對大陸的情感。此唱彼和，大都一路貨色。只是肚子裡盤算的那點小九九，一旦被翻出來，不遭人鄙視都難。

文章表示，說到政治操作，台當局的司馬昭之心，路人皆知。無非是藉機施壓，想為參加世衛組織的事情從牆角挖洞。可是不承認「九二共識」，門都沒有。氣急敗壞的吳釗燮，居然連基本對外禮儀都顧不上了，大罵世衛組織「你有什麼毛病」。

評論指出，這話，他反躬自問最合適。世衛組織按照國際公認的一中原則來處理問題，何罪之有？疫情發生後，大陸本著高度關心台胞衛生健康權益的態度，向台灣方面通報、分享各類疫情資訊和技術類資料已多達40餘次。而台灣政客呢？接二連三唱起「以疫謀獨」戲碼，避重就輕，吹毛求疵，病毒還沒患上，「獨」病倒是犯得不輕。

文章強調，面對病毒侵襲而來，講不講人權，維不維護生命健康權，打嘴炮沒用，搞小動作耍小聰明也沒用，最終要靠事實說話。在這方面，用腳投票在大陸的台商、台生、台企最有發言權。這些天，我們不但看到了善良的台灣民眾急同胞之難，更看到了大陸對各地台胞台企各種無微不至的照護。

(中時 )