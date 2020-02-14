大陸日前兩度軍機繞台，兩岸態勢升高，國民黨補選主席候選人郝龍斌今接受電台專訪表示，新冠肺炎疫情蔓延，兩岸積極應對，陸方軍機繞台行動對台不友善也不聰明，呼籲大陸多一些防疫專業，多一些兩岸疫情合作，絕對比軍機繞台要好，郝不認同在防疫時刻有緊繃的作為存在，大陸應該多釋出善意，用飛機盡快送台胞回來，比起用軍機繞來來要的好。

對於兩岸態勢升高，郝龍斌表示，兩岸間要有偷工橋梁，現在兩岸沒有共識，不只把溝通橋梁拆了，民進黨、共產黨都不打算重新搭起，導致兩岸關係緊張，兩邊應該盡快搭起橋樑，共同把防疫做好。

對於兩岸僵局，郝龍斌認為，兩岸都應該表達善意，現在大陸比我們大，以大事小要能融，以小事大要能忍，尤其是大陸疫情遠比我們嚴重，最重要的是讓我們加入WHO，如果陸方做到這件事，不僅是幫自己也是幫全世界，否則一旦台灣變成防疫漏洞對大陸也不好，多點專業少一點政治意識形態，將是兩岸僵局破冰的破口。

郝龍斌話鋒一轉，批評中央近期防疫荒腔走板的行為，讓民眾產生恐懼，導致路上人潮減少，買氣很低，建議民進黨政府參考SARS當年跟大陸及內部互動的經驗，行政官員應該是先把下一步準備好，對安定民心會很有幫助，也讓民眾清楚知道政府對防疫已經準備好。

行政院昨拍板將提出600億元作為疫情紓困，郝龍斌認為，中央現在最重要是把疫情控制好，紓困券發放民眾會覺得很高興，可是無法消除民眾心理恐懼，而且如果疫情不好，發放紓困券就能刺激經濟成長嗎？這也是問題，如何免除民眾心理恐慌，應該是政府現在最該做的事情。

(中時 )