國票投顧投研部指出，受疫情影響，中國封城停工將衝擊企業2月營收，但短期基本面已先出現修正，訊息也被市場接受，且經過先前大規模傳染病經驗已累積防疫的標準程序（SOP），現階段對新冠病毒治療有明顯進展，疫苗或將提前上市，降低民眾恐懼與市場的不確定性。且資金面寬鬆提供下檔支撐，短期盤勢應先呈現「上有壓、下有撐」，疫情減緩後，中長線盤勢可漸回偏多軌道。

台股13日走勢呈現開高震，收在當日相對低位，日線收出跌破月線的流星黑K型態，短彈力道已有減弱，所幸季線有守且下方多道支撐仍在，國票投顧表示，預估後續指數將呈現震盪後再緩步墊高的走勢。

國票投顧指出，台股自2月3日低點反彈已逾716點，僅花9個交易日，最大彈幅達6.4％，短線漲多本醞釀技術面的修正，1月30日長黑逾2,700億元的套牢量，令多方更為警戒，在疫情的諸多不確定性下壓縮漲點。技術面，流星黑K意味月線之上的賣壓不容小覷，惟短多仍未熄滅。這段期間，台幣由貶轉升且維持升勢，資金面樂觀。

國票投顧分析，目前台股加權指數下方多方缺口，與多條中長均架構出頗為堅實的支撐，而這段時間台股也以墊高方式向1月30日長黑K上緣挑戰，多方意圖也不弱，故近期走勢應會轉為震盪換手，後續將隨疫情而發展。

(工商 )