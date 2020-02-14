電感廠今展科（6432）子公司獲大陸主管機關核准函，今（14）日復工，由於提前備料需求，今展科1月營收月增、年增，成為唯一一檔被動營收雙增股。

而與去年12月營收相較，1月營收繳出月增成績單的被動廠包含國巨（2327）、禾伸堂（3026）、今展科等、日電貿（3090），電阻廠光頡（3624）則持平，1月有農曆新年導致工作天數減少的干擾，仍繳出月增營收成績單，營收數字優於市場預期。

今展科昨（13）日也公告獲得大陸主管機關復工核准函，今（14）日獲准復工，今展科表示，大陸各子公司因武漢防疫工作配合延長中國春節假期，已分別向當地主管機關申請復工並經核准，廣州市今耀電子有限公司已於2月14日正式復工，蘇州今亞中電子貿易有限公司於2月17日正式復工。 今展科與客戶及供應商密切聯繫，於復工後彈性調配產能，盡速滿足客戶出貨需求。

今展科日前已公布1月營收，達8,627萬元，月增7.01％、年增10.16％，月營收寫下2018年8月以來新高紀錄，並已連續三個月繳出年增成績單。

(工商 )