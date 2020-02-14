新型冠狀病毒在春節期間爆發後，各服務業第一線都應為客戶提高警覺，防堵疫情擴大，台灣房屋在開工後就嚴謹把關，除了提供同仁健康防疫津貼，做為購買口罩、酒精和額溫槍之用。

同時更是房仲業首創，特開設「公共防疫衛教訓練」，針對集團同仁和各店加強防疫知識；就連今年開春的新人教育訓練，每位新進同仁也都拿到「防疫隨身包」，包括口罩、酒精和茶樹精油香皂，隨時做好訓練期間的清潔消毒和健康管理。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，預防勝於治療，各產業的第一線服務人員，有必要建立起防疫網，而房仲業每天都會接觸客戶，因此防疫觀念，今後也應列入從業人員的專業技能教育訓練，台灣房屋將公共衛教列入集團新人教育訓練的必修課程，不僅對同仁和家人有益，也是服務客戶的第一線安全網。

台灣房屋也同時設置企業衛教諮詢專線，提供同仁健康諮詢，台灣房屋衛教中心護理講師朱凡欣說：疫情爆發後，民眾一度陷入恐慌，一開始連口罩也戴錯，突顯公共衛生教育的必要性。

(工商 )