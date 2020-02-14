疾管署公布國內出現今年首例百日咳確定個案，個案為北部40多歲男性，去年底曾至深圳洽公，今年1月10日返台後，月底出現咳嗽有痰的症狀，因就醫未改善，本月至醫院就醫後採檢後確診，目前已痊癒，同住接觸者3人無疑似症狀。

疾管署表示，百日咳主要透過飛沫傳染，無論有無發病均有高度傳染力，感染症狀為持續咳嗽超過兩週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，成人很少出現併發症；嬰幼兒感染後症狀通常較嚴重，特別是6個月以下嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡。

依據國內監測資料，2016年至2019年同期百日咳病例數分別為1、2、2、4例，每年累計病例數介於17至34例間，多為3個月以下、未達接種疫苗年齡或僅接種第1劑疫苗的嬰兒(佔56％)，其次是20歲以上成人(佔26％)；2016年至2019年，累計2至9起群聚，以家庭群聚為主。

目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗。疾管署提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議懷孕婦女、嬰兒照顧者可自費接種一劑疫苗，降低嬰幼兒感染機會。

疾管署呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫。

(中時 )