雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，但在美股走強及資金行情帶動下，台股近期反彈回升。新台幣匯價今早則再升破30元整數大關。展望後市，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，預計疫情在2月中可能達到高峰，後市衝擊可望遞減，而台股在資金面、殖利率及基本面皆相偏多下，預期在年線11000點附近有強勁支撐，且一旦疫情回穩後，企業可望加緊趕工，彌補疫情高峰時的淡季效應，預期今年上市櫃企業獲利仍有二位數的成長水準，建議拉回找買點。

沈建宏指出，目前肺炎疫情絕大部分病患仍在中國境內，且有5~6成集中在武漢，境外感染患者致死率不高，雖然新增病例數仍在攀升，但在治癒率提升下，死亡率正在下降，顯示疫情仍在可控中。預計最早在2~3月疫情可得到控制，最晚如前次SARS經驗在夏季可得到控制，且各國央行及政府仍將持續寬鬆政策拯救經濟，因此，今年台灣經濟成長率不致負成長。

沈建宏指出，除了疫情變化外，美股財報亦是牽動台股短線走勢的指標。目前已公布的大廠包括Apple、ASML、Tesla等財報皆優於預期，可望激勵相關概念股的表現。蘋果公佈2020會計年度Q1財報，營收、EPS、下一季財測等數據均超乎華爾街預期；半導體大廠ASML營收和淨利皆優於預期，預估2020年營收及淨利將以2位數增長。Tesla去年第四季Model 3交車92550輛、Model S和X合併交車19450輛，均高於原本預計，該公司近日宣布2020 年交車量應可「輕鬆超越50萬輛」，再創新高。

沈建宏表示，整體而言，此次各國立即採取高規格防疫措施，估計疫情不致發生SARS在2003年第二季出現的恐慌現象，加上預期2020年台股企業獲利成長幅度有機會上看二位數、各國央行持續寬鬆貨幣政策、以及台股現金殖利率高達4%等優勢，拉回就是買點，操作上，跌深績優電子股，如5G、Apple、Tesla供應鏈優先布局；另外，也可布局高現金股息高殖利率股，提升下檔支撐力。

(時報資訊)