漢唐(2404)1月營收19.43億元，月減10.06%，年減31.87%，主要受到元月工作天數減少影響，今年隨著台灣的晶圓代工廠擴廠案持續，可望帶動業績穩健成長。

回顧去年，漢唐2019年接獲台積電等台廠無塵室工程及外商美光於台灣擴廠訂單，並陸續認列營收，2019年營收達239.21億元、成長31.95%，並創歷史新高，漢唐去年前3季EPS達10.67元，法人預期，漢唐2019年全年EPS有望站上14元，同創新高。

展望2020年，漢唐目前在手訂單金額500-600億元，預估需花2-3年消化認列，訂單包括台積電擴廠案、美光台灣擴廠案等，漢唐在手訂單充足、可望持續挹注中長期營運成長動能，法人預期，今年漢唐合併營收可較去年持續增加，續創新猷。

針對新冠肺炎疫情影響，漢唐中國大陸營收約佔10-20%，其中漢唐的武漢子公司佔中國營收約一半，受疫情影響，尚未公布正式復工時間，整體而言，由於武漢子公司佔漢唐營收較小，且僅影響施工進度，未來可望將遞延施作工程，目前疫情對漢唐營運影響有限。

(時報資訊)