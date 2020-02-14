1.和泰車(2207)：昨外資大買247張助攻月線成功，今早多頭疲態顯露，股價一度回調至657元。

2.久元(6261)：外資連日買超，今公布1月營收3.13億元，月增10.17%、年增20.35%，激勵早盤股價一度衝上53.1元、漲幅近7%。

3.福懋科(8131)：1月營收續創新高，月增0.08%、年增22.58%，昨外資買超133張，帶動早盤股價收復40關，漲近2%。

4.台積電(2330)：今年營運看旺，進MSCI伊斯蘭指數，外資持續買超，推升早盤股價漲至337元。

5.中鋼(2002)：鞍鋼3月盤價、越南河靜鋼4月內銷盤價意外持平，影響早盤股價落於低檔貼近平盤整理。

6.台南-KY(5906)：1月營收月增37.35%、年增16.88%，股價昨突破月線，今早再跳空漲停死，仍有1200餘張等買。

7.貿聯-KY(3665)：擬在陸生產長續航版Model 3，供應鏈可望受惠，反彈後底部逐漸墊高，早盤走高約1%拚穩在10日線。

8.帆宣(6196)：應材Q2續好，身為合作代工夥伴可望訂單回籠，資金積極進場，走高1%強於大盤。

9.港建(3093)：1月營收1億187萬元，年增154.65%，多方歡呼，勁揚5%。

10.宏盛(2534)：外資連買超3日，股價強勢V型反轉已收復因疫情崩跌的大半失土，早盤強漲2%。

11.國賓(2704)：政府抗疫紓困砸600億，觀光產業最大宗，多方鬆口氣，反彈1%守護5日線。

12.復盛應用(6670)：外資本週以來天天買超，多方仰角上攻，早盤成功站穩200元，突破去年6月底的高點。

13.歐買尬(3687)：旗下綠界科技首季登興櫃，股價沾光，大漲4%拚突破42.4元壓力區。

14.穩懋(3105)：外資看法不同調，昨自營商終止連4買超，早盤高檔修正，下跌近2%。

15.譜瑞-KY(4966)：去年每股盈餘創新高，第1季營收看增9%，推升股價上漲近4%，觸及745元。

16.原相(3227)：1月營收利多，TWS題材仍熱滾，晨盤續漲逾2%，再拚昨日高點。

17.承啟(2425)：甩外資連4日賣超，比特幣穩居萬美元，早盤反彈上漲近3%。

18.撼訊(6150)：挖擴股題材吃香，外資回頭買超，股價上揚近2%，突破半年線上。

19.敦泰(3545)：去年Q4小賺，今年毛利率有望走揚，外資加大買超力道，晨盤強漲約5%。

20.緯穎(6669)：全球伺服器Q1出貨預期遭大幅下修，產能未受影響，早盤上攻逾3.5%。

21.泰鼎-KY(4927)：設廠在泰國，未受中國疫情影響，且有轉單商機，股價漲約5.5%。

22.康控-KY(4943)：1月營收5.62億元，創同期新高，月增40.1%、年增177%，股價觸及漲停。

23.博智(8155)：中小型PCB廠產能集中在台灣，營運反而受惠，1月營收創1年半來新高，月增7.64%，年增47.48%，股價近逼漲停。

24.凌巨(8105)：在大陸昆山及深圳兩家子公司都已復工，1月營收創近1年低點，股價漲1.19%。

25.正崴(2392)：產線自動化+備有庫存，若陸廠順利復工可降低衝擊，股價漲1.29%。

26.天剛(5310)：1月營收年減10.99%，早盤跌停鎖死。

27.勤崴(6516)：獲得全台首張可營運自駕車試車牌照，首輛自駕巴士3月正式上路，早盤一舉攻漲停。

28.公準(3178)：三大法人昨轉買超，早盤回神，挾量上漲逾4%。

29.東元(1504)：強推電動車動力系統，揮進印度東協市場，加上三大法人昨擴大買超3543張，早盤股價漲逾1%。

30.系微(6231)：1月營收雙增，早盤偏多操作，續漲逾3%。

31.大江(8436)：庫藏股護體，昨獲外資及自營商聯手買超1305張，繼昨日強勢攻頂後，早盤放量衝高4%，彈上月線大關。

32.瑞祺電(6416)：元月營收寫同期高，首季可望淡季不淡，晨盤獲買盤搶進急漲7%，逼近前高121元。

33.德淵(4720)：旗下上海創治增產口罩濾材，支應醫療防疫需求，早盤股價火速攻頂，站上逾半年高位。

34.台康生技(6589)：第一階段生物相似藥授權金入袋，激勵早盤一度急拉漲停，觸及30元並攻克半年線。

35.亞諾法(4133)：開發新冠病毒抗體及快篩平台利多續發酵，多頭重啟攻勢，股價強彈5%，站穩5日線。

36.亞太電(3682)：投入「抗疫」奏效，帶動申辦量成長，晨盤勁揚3%，穩站各短均線之上。

37.材料-KY(4763)：去年獲利、股息看俏，2月動能回溫推進，激勵早盤勁彈3%，站上130元整數關卡。

(時報資訊)