鑽石公主號遊輪爆發武漢肺炎疫情，日本政府決定讓年長旅客先下船，其中一名台灣男乘客同船的85歲父親確診，傳出一度咳出血，目前已由日方安排入院。家屬表示面對意外結果只能勇敢面對，相信專業醫療的協助能夠戰勝病毒，並感謝台政府協助。

日本厚生勞動省13日決定讓鑽石公主號上高齡、有基礎疾病等旅客提前下船。這些旅客必須先在船上進行病毒檢測並確認陰性，且本人有下船意願，再安置到日方準備的場所。

據中央社報導，一名中年台灣男性旅客為了帶父親旅遊散心，委託友人代訂郵輪套裝行程，包含日本到東南亞旅遊15天的鑽石公主號。不過他與85歲的父親同住沒窗戶的內艙，兩人連日咳嗽，父親甚至咳出血來，今早收到日方通知85歲的父親確診，已經安排入院。

這名男子表示，經過漫長的隔離等待，得到這個結果，只能勇敢面對，並相信專業醫療的協助能夠戰勝病毒。至於他個人的狀況還不明確，不過他會用相同的態度接受任何考驗。

這名台灣旅客也表示，搭上這艘遊輪並非所願，意外地在封閉的船艙接受可能致病的隔離方式，也不是自身願意選擇。但是他非常感恩事發之後，船上的心聲被聽到、駐日代表處與台灣政府給予關心和協助，船上的乘客彼此支援。他也表示，此時凸顯了台灣政府的防疫做得有多到位，自己會堅強地克服這個困境，並再次感謝大家的關心與祝福。

(中時電子報)