小米發佈年度旗艦小米10系列，主打一億像素主鏡頭，更是首發高通Snapdragon 865旗艦行動平台，售價人民幣3999元起，將於今(14)日正式上市。

小米10系列採用6.67吋AMOLED曲面屏，更是全球首銷搭載高通5G旗艦晶片Snapdragon 865的手機， Snapdragon 865採用三叢集架構，擁有最高主頻2.84GHz的超級大核心，全新Kryo 585基於Cortex-A77架構，這是ARM最新一代處理器架構，CPU性能提升25%之多，相比目前市面主流產品採用的A76架構足足領先一代，與此同時，全新Adreno 650的圖形處理器，同樣有著25%的渲染速度提升。第五代AIE人工智慧引擎，憑藉四倍性能的TPU，擁有15TOPS強悍算力。

照相方面， 小米10系列採用一億像素主鏡頭，擁有1/1.33吋超大感光元件，同時還率先支援了8K超高畫質影片錄製，7680x4320超高解析度，支援邊錄邊拍，在錄製8K影片的同時還可以留存超過3300萬像素的清晰照片。配合OIS光學防手震以及EIS電子防手震，小米10系列影片可實現穩定畫面輸出，另外，除了配備一億像素主鏡頭外，還包括2倍光學變焦的經典人像鏡頭、10倍混合變焦的超長焦鏡頭、2000萬超廣角鏡頭，每一顆都是旗艦級水準，並有雙光學防手震加持。

除此之外，小米10 Pro擁有全新三重快充技術，有線充電最高支援50W，45分鐘可充至100%；全新無線充電30W，甚至比普通40W快充手機還要快，還支援隨手可用的反向充電，最高可達10W。

小米10售價人民幣3999元起，將於今日10點正式首發，共有8GB+128GB、8+256GB、12+256GB三個容量版本，而DXOMARK包攬雙第一的小米10 Pro，8+256GB、12+256GB以及12+512GB，售價人民幣4999元起。

(時報資訊)