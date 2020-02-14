受到新冠病毒疫情爆發影響，市場評估全球經濟復甦將被推遲，且不確定性較高，整體而言避險氛圍明顯。風險趨避情緒高漲下，市場資金流向具避險作用的美元及日幣市場。據大姆哥(Tarobo)投顧統計，近一個月（1/16-2/12）美元指數上漲約1.78%，日幣上漲約0.06%。適逢森林大火，又與中國經濟高度正相關的澳幣則表現慘淡。近月澳幣跌幅巨大，達2.33%。歐元在美元整體走強的背景下走貶，累月跌幅2.36%；英鎊因歐英雙方在過渡期問題上分歧較大，市場預期2020年的脫歐談判可能不會順利，令英鎊大跌，但同時其經濟數據表現不錯，GDP與PMI表現均佳，不時見其空單回補令其收斂跌幅，最終累月跌幅回到0.92%。

大姆哥引述投資銀行投資銀行對5大國際貨幣未來3個月的建議，加碼的貨幣有歐元、日圓和英鎊；至於減碼則有美元和澳幣。

減碼美元的理由：高盛依然認為中期美元理當轉弱。不過美元近期仍將因其經濟成長優於全球其他主要國家的因素而暫時維持在高位整理，加上近期新冠肺炎疫情對市場帶來的不確定性，將令美元暫時受到青睞。接續市場焦點可能會放在民主黨提名人的財政政策上，尤其是對於企業稅調升和財政擴張的幅度比較，因為這對美國經濟成長影響較大。如果整體而言政策是維持擴張，那麼美元的高位整理格局可能會維持更久。大摩則從先前的看弱觀點改為中性。大摩認為，雖然中長期美元仍將隨著全球數據築底轉好而偏弱表現，但以短期來說，新冠病毒所帶來的不確定性將令美元偏強運行。

(時報資訊)