美國13日（當地時間）指出，將美國企業可與華為做生意的時間再延長45天。

據路透報導，美國商務部在去年5月以國家安全擔憂為由將華為列入經濟黑名單，隨後一再推遲華為禁令執行時間，允許該公司繼續採購部分美國產品，美國表示這是為了將禁令對華為客戶的干擾降至最低。

美國政府一直在就是否進一步收緊美國對華為出售產品的限制進行辯論，華為未立即就此置評，現有許可證原定在2月16日到期。

(旺報 )