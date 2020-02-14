美國再延長華為臨時許可45天 10:202020/02/14 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國13日（當地時間）指出，將美國企業可與華為做生意的時間再延長45天。 據路透報導，美國商務部在去年5月以國家安全擔憂為由將華為列入經濟黑名單，隨後一再推遲華為禁令執行時間，允許該公司繼續採購部分美國產品，美國表示這是為了將禁令對華為客戶的干擾降至最低。 美國政府一直在就是否進一步收緊美國對華為出售產品的限制進行辯論，華為未立即就此置評，現有許可證原定在2月16日到期。 (旺報 ) #美國 #華為 #時間 #禁令 #產品 也許您會感興趣 推薦閱讀 全台口罩荒！網美大玩口罩遮兩點 網暴動了 00:072020/02/10 生活 分析師估：美首季GDP成長率大減１個百分點 04:102020/02/12 財經要聞 菲突發禁台令 我促菲改變決定 01:042020/02/12 政治要聞 籌碼在手 應迫菲髮夾彎 01:042020/02/12 政治要聞 2019美國家庭負債暴增18兆元 創金融危機來新高 21:062020/02/12 國際 疑隱匿中、沙資金 哈佛耶魯遭教育部調查 04:092020/02/14 全球財經 擴大華為禁令 美部會傳達共識 04:092020/02/14 全球財經 制裁兩面刃 須嚴防骨牌效應 01:152020/02/14 政治要聞 凍結菲勞漁工 都是反制選項 01:152020/02/14 政治要聞 美國口徑一致 恐擴大華為禁令 04:102020/02/14 兩岸要聞 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 無薪假風暴》祭減薪、無新假止血！ 疫情重創航空業 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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